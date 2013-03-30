Недавно для некоторых целей понадобилась рабочая система Windows 98. Т.к. я давно и окончательно пересел на Linux, другими системами я пользуюсь исключительно в виртуальных машинах, и обычно использую для этого Oracle VirtualBox. Однако у нее есть некоторые известные проблемы при работе с Windows версий ниже 2000 (а именно — производительность, отсутствие драйверов для виртуальных устройств и интеграции с «внешней» системой).
В поисках выхода из ситуации, пришлось рыть в сторону давно позабытого VMware. К удивлению обнаружил, что их бесплатный продукт VMware Player, за время моего расставание с этой линейкой, научился не только запускать уже существующие виртуальные машины, но и создавать новые. Со скачкой Linux-версии, правда, вышла какая-то непонятка: файл скачался в формате txt. Однако после переименования его в *.bin и добавления прав на запуск, установка прошла на отлично.
Ну а теперь, собствененно, по теме: в Windows 98 под VMware не работает звук, и в VMware Tools драйвера на звуковые устройства тоже отсутствует. Порывшись в буржунете нашел такое решение:
- Скачиваем и устанавливаем SBPCI_WebDrvsV5_12_01.exe;
- Перезагружаем Windows 98;
- Скачиваем eapci8m.ecw и копируем в папку C:\Windows\System;
- Щелкаем по «Моему компьютеру» на рабочем столе правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства», идем на вкладку «Устройства»;
- В разделе «Звуковые, видео и игровые устройства» находим «SB PCI(WDM)», щелкаем по нему правой кнопкой, выбираем «Свойства»;
- Переходим на вкладку «Settings», жмем на кнопку «Add WaveSet» и указываем файл C:\Windows\System\eapci8m.ecw;
- Жмем «ОК», перезагружаем Windows 98;
8 мыслей о “Настройка звука в Windows 98 под VMware”
Спасибо!
спасибо.
Сработало, спасибо!
Отлично, спасибо!
Благодарю! звук появился
А там точно всё работает? У меня семёрка, vmware 9 и на виртуалке Windows 98SE.
спасибо Огроменное !!!, (ностальгия меня взяла)
А что делать если установлена windows 98 Fisrst Edition а не Second Edition