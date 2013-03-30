Настройка звука в Windows 98 под VMware

Недавно для некоторых целей понадобилась рабочая система Windows 98. Т.к. я давно и окончательно пересел на Linux, другими системами я пользуюсь исключительно в виртуальных машинах, и обычно использую для этого Oracle VirtualBox. Однако у нее есть некоторые известные проблемы при работе с Windows версий ниже 2000 (а именно — производительность, отсутствие драйверов для виртуальных устройств и интеграции с «внешней» системой).

В поисках выхода из ситуации, пришлось рыть в сторону давно позабытого VMware. К удивлению обнаружил, что их бесплатный продукт VMware Player, за время моего расставание с этой линейкой, научился не только запускать уже существующие виртуальные машины, но и создавать новые. Со скачкой Linux-версии, правда, вышла какая-то непонятка: файл скачался в формате txt. Однако после переименования его в *.bin и добавления прав на запуск, установка прошла на отлично.

Ну а теперь, собствененно, по теме: в Windows 98 под VMware не работает звук, и в VMware Tools драйвера на звуковые устройства тоже отсутствует. Порывшись в буржунете нашел такое решение: